МЧС предупреждает о тумане в Пермском крае утром 27 мая Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

В МЧС предупредили о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки. Утром 27 мая в отдельных районах Пермского края возможен туман, сообщает «Рифей».

Пермские спасатели напоминают, что он представляет опасность для всех участников дорожного движения. Жителей региона призывают быть внимательными при переходе улиц и дорог, а также соблюдать правила дорожного движения. Автомобилистам рекомендуют снижать скорость движения, отказаться от обгонов и опережений.

Температура воздуха ночью опустится до +1°, днем потеплеет до +15…+20°.





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