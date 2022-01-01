В Перми обнаружен три года работавший незаконно торговый центр

Прокуратура возбудила в отношении семи предпринимателей и юрлица административные дела

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сотрудник прокуратуры

фото: vnru.ru

В Кировском районе Перми сотрудники прокуратуры обнаружили незаконно работающий торговый центр по адресу  ул.Ласьвинская, 39/1. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. 

По данным ведомства, ещё в 2019 году Арбитражный суд Пермского края признал объект самовольной постройкой и обязал собственников снести здание. Однако выяснилось, что решение суда не было исполнено, а торговые помещения, как и прежде,  сдаются в аренду.

Прокуратура возбудила в отношении семи предпринимателей и юрлица административные дела. Три дела уже рассмотрены, виновные оштрафованы  на 20 тыс. руб. каждый. Остальные дела находятся на рассмотрении. 

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