В Перми обнаружен три года работавший незаконно торговый центр Прокуратура возбудила в отношении семи предпринимателей и юрлица административные дела Поделиться Твитнуть

В Кировском районе Перми сотрудники прокуратуры обнаружили незаконно работающий торговый центр по адресу ул.Ласьвинская, 39/1. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По данным ведомства, ещё в 2019 году Арбитражный суд Пермского края признал объект самовольной постройкой и обязал собственников снести здание. Однако выяснилось, что решение суда не было исполнено, а торговые помещения, как и прежде, сдаются в аренду.

Прокуратура возбудила в отношении семи предпринимателей и юрлица административные дела. Три дела уже рассмотрены, виновные оштрафованы на 20 тыс. руб. каждый. Остальные дела находятся на рассмотрении.

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