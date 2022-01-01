Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 13 территориях Пермского края
По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса за сутки выявлены у пациентов 13 территорий Пермского края.
В Перми заболел 61 местный житель, в Чайковском и Пермском МО — по четыре человека, два новых пациента выявлено в Суксунском ГО.
Единичные случаи зарегистрированы в Кунгурском, Куединском, Нытвенском, Чусовском, Соликамском, Горнозаводском, Октябрьском, Березовском, Ординском округах.
Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 369 582 жителей региона.
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