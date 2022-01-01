Елена Синица Пермский край вошёл в ТОП-20 регионов по объёмам вводимого жилья В 2021 году в крае ввели в эксплуатацию 1,3 млн кв. м жилья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край входит в ТОП-20 регионов по объёмам строящегося жилья. Об этом на пленарном заседании краевого парламента сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

По его словам, в 2021 году в регионе ввели в эксплуатацию 1,3 млн кв. м жилья. В этом же году, с января по апрель, введена почти половина объёма, запланированного на 2022 год.





Также губернатор сообщил, что край входит в пятёрку лидеров среди регионов страны по расселению из аварийного жилья. Он отметил, что расселение проводится как за счёт краевых, так и за счёт федеральных средств. Это позволяет сдвигать сроки расселения «влево».

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