Елена Синица
Пермский край вошёл в ТОП-20 регионов по объёмам вводимого жилья
В 2021 году в крае ввели в эксплуатацию 1,3 млн кв. м жилья
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Пермский край входит в ТОП-20 регионов по объёмам строящегося жилья. Об этом на пленарном заседании краевого парламента сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
По его словам, в 2021 году в регионе ввели в эксплуатацию 1,3 млн кв. м жилья. В этом же году, с января по апрель, введена почти половина объёма, запланированного на 2022 год.
Также губернатор сообщил, что край входит в пятёрку лидеров среди регионов страны по расселению из аварийного жилья. Он отметил, что расселение проводится как за счёт краевых, так и за счёт федеральных средств. Это позволяет сдвигать сроки расселения «влево».
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