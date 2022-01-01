Елена Синица Минсоц Пермского края: порядка 95% детей-сирот устроены в семьи За последние три года число детей-сирот в регионе снизилось на 9,5% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 26 мая, состоялось пленарное заседание краевого парламента. На нём глава минсоца Павел Фокин представил депутатам информацию о положении детей-сирот в крае.

Так, по данным ведомства, за последние три года число детей-сирот снизилось на 9,5%. В 2021 году на учёте органов опеки находилось 10 128 человек.





Основными причинами сиротства являются лишение родителей родительских прав (34,4%), смерть родителей (30,4%), ограничение в родительских правах (15%), отметил Фокин.

Кроме этого, министр сообщил, что только 5% детей-сирот находится под опекой госучреждений. Из общего числа детей-сирот 6048 человек находятся под опекой близких родственников, остальные воспитываются в приёмных семьях.





Как отметил председатель заксобрания Валерий Сухих, особое внимание необходимо уделить мерам поддержки для детей-сирот, в частности, обеспечению их жильём.





«Регион занимает лидирующие позиции в стране по устройству детей-сирот в семьи. Однако в ряде территорий ситуация с жильём для данной льготной категории остаётся непростой. Нередко процесс предоставления жилплощади затягивается, что является недопустимым, — сказал Валерий Сухих. — Надеемся, что принятые меры по увеличению финансирования и дифференциации размеров стоимости жилищных сертификатов будут способствовать улучшению ситуации. В дальнейшем важно проанализировать результаты и в случае необходимости скорректировать действующие программы».

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