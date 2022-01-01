Елена Синица Для школьников и студентов края сделают скидку 50% на проезд в электричках Соответствующий проект закона внёс в Заксобрание Дмитрий Махонин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В краевой парламент поступил законопроект о скидке на проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения для школьников и студентов. С инициативой выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Поясняется, что школьникам и студентам будет предоставляться скидка 50% при разовых поездках в период с 1 сентября по 15 июня. Сейчас такая скидка доступна только при покупке двухнедельного абонемента.





Предполагается, что после принятия законопроекта пассажиропоток возрастёт до 408,8 тыс. человек. Затраты на реализацию этой меры поддержки в 2022 году составят 21 млн руб.

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