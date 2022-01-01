Мария Сыропятова
В Пермском крае планируют приватизировать причал за 1,7 млн рублей
Он расположен в Верхнечусовских городках
Росимущество планирует приватизировать причал в посёлке Верхнечусовские городки, на левом берегу Чусовой. Распоряжение подписано 20 мая 2022 года.
В планах федерального ведомства выставить его одним лотом на аукцион с открытой формой подачи предложений. Начальная стоимость — 2,1 млн руб. Но если ООО «Рейд» реализует своё преимущественное право на объект, то стоимость составит 1,7 млн руб.
ООО «Рейд» осуществляет паромную переправу через Чусовую в районе посёлка Верхнечусовские городки.
Ранее сообщалось, что Росимущество передало в краевую собственность здание Благородного собрания.
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