Мария Сыропятова В Пермском крае планируют приватизировать причал за 1,7 млн рублей Он расположен в Верхнечусовских городках Поделиться Твитнуть

Верхнечусовские городки / фото: wikimapia.org

Росимущество планирует приватизировать причал в посёлке Верхнечусовские городки, на левом берегу Чусовой. Распоряжение подписано 20 мая 2022 года.

В планах федерального ведомства выставить его одним лотом на аукцион с открытой формой подачи предложений. Начальная стоимость — 2,1 млн руб. Но если ООО «Рейд» реализует своё преимущественное право на объект, то стоимость составит 1,7 млн руб.

ООО «Рейд» осуществляет паромную переправу через Чусовую в районе посёлка Верхнечусовские городки.

Ранее сообщалось, что Росимущество передало в краевую собственность здание Благородного собрания.

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