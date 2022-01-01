Дмитрий Махонин: Для властей Прикамья принципиально важно, чтобы территории развивались в равных условиях Поделиться Твитнуть

В четверг, 26 мая, на заседании Заксобрания в отчёте о работе правительства за 2021 год губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил результаты, достигнутые в сферах строительства жилья, газификации, ЖКХ, развития современной городской среды.

Глава региона отметил, что Пермский край по объёмам строящегося жилья входит в топ-20 регионов России. В прошлом году в Прикамье впервые в истории ввели в эксплуатацию 1,3 млн кв. м жилья.

«Рассчитываем, что в этом году объёмы жилищного строительства будут сопоставимыми с прошлогодними, несмотря на все вызовы. По данным регионального минстроя, за январь-апрель текущего года введена почти половина объёма, запланированного на год», — отметил губернатор.

Чтобы удержать темпы строительства, в дополнение к федеральным мерам поддержки разработаны региональные. В частности, принято решение по авансированию подрядчиков, которые в рамках госконтрактов возводят объекты социальной инфраструктуры.

Строительство нового жилья ведётся не только в Перми, но и в территориях. Возведение ЖК «Любимов» в Березниках идёт под личным контролем Дмитрия Махонина. Завершить переселение граждан в ЖК планируется до конца года.

«Строительство новых домов позволяет быстрее переселять людей из аварийного жилфонда. «По темпам и объёмам расселения «аварийки» Прикамье входит в пятёрку лидеров среди регионов России», — сообщил губернатор.

Сдвигать сроки расселения «влево» позволяет выделение на только федеральных, но и региональных средств.

Значительное место в повышении комфорта жизни занимает газификация. Благодаря сотрудничеству с «Газпромом», в 2021 году введён в эксплуатацию 21 газопровод, более 8 тыс. домов подключены к газу. Дмитрий Махонин напомнил, что в прошлом году Пермский край стал пилотной площадкой для реализации программы догазификации, а также принял решение доводить газ не до границ участков, а до фасадов домов.

Кроме того, в Прикамье производится почти треть российских газовых бытовых плит. И объёмы их производства на предприятии «Газпром бытовые системы» и Лысьвенском заводе бытовой техники будут наращиваться.

«В этом году направляем из всех источников на реализацию программы газификации беспрецедентный объём средств — более 11,5 млрд руб. Это значит, что возможность подключения к газу будет создана для более 17 тыс. домов наших земляков», — сообщил Дмитрий Махонин.

Краевые власти также ведут системную работу по решению проблем в сфере ЖКХ. За три года построено и обновлено 17 объектов систем теплоснабжения, которые обеспечивают качественной коммунальной услугой почти 5 тыс. человек. Также в текущем году на подготовку систем к осенне-зимнему сезону регион дополнительно планирует направить 100 млн руб.

В прошлом году благодаря проекту «Чистая вода» качество воды улучшилось почти для почти 250 тыс. жителей. Модернизацию объектов провели в Лысьве, п. Лямино в Чусовском округе, Мотовилихинском районе Перми. В текущем году реализуются мероприятия в Карагайском и Осинском округах.

По словам Дмитрия Махонина, прямое влияние на качество жизни и темпы развития экономики оказывает современная городская среда.

«Для властей Прикамья принципиально важно, чтобы территории развивались в равных условиях. Со своей стороны мы готовы поддерживать инициативы местных властей и население, направленные на улучшение жизни», — подчеркнул он.

Благодаря региональным программам инициативного бюджетирования и самообложения в 2021 году в территориях поддержано 200 проектов граждан. Кроме того, в рамках механизма «один к одному» поддержано свыше 850 мероприятий в объединившихся территориях. Приведены в порядок более 300 учреждений образования, 140 объектов водо- и теплоснабжения.

В ходе доклада Дмитрий Махонин анонсировал ещё один проект, направленный на улучшение качества жизни в регионе. Это региональная программа «Комфортный край». «Пилотами» этой программы стали территории Верхнекамья. На реализацию самых важных проектов развития городов агломерации в бюджет на 2022-2024 годы заложено 750 млн руб.

По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, для депутатов особенно важно, чтобы качество жизни росло во всех территориях края, а не только в его столице.

«На муниципальные образования в прошлом году была направлена пятая часть всех бюджетных расходов. Ориентир на развитие территорий очевиден, и, я надеюсь, он сохранится, — отметил спикер. — Сегодня губернатор поставил главам чёткую задачу — представить планы по комплексному развитию территорий. Радует, что некоторые уже это сделали и получили необходимую поддержку».

Телеверсия выступления губернатора Пермского края Дмитрия Махонина выйдет в эфир на телеканале «Россия 24» 26 мая в 22.00.

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