В Пермском крае за сутки выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом Два пациента скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 80 новых случаев COVID-19. Выздоровели 99 человек, два пациента скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 369 582, скончавшихся от ковида — 8796.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 247 пациентов, 25 из них в тяжёлом состоянии, 11 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда составляет 28,2%.

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