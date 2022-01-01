Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дягилевский фестиваль открыл регистрацию для участия в образовательной программе Впервые участниками программы смогут стать преподаватели музыкальных школ Поделиться Твитнуть

Марина Дмитриева

Образовательная программа Дягилевского фестиваля в 2022 году будет проходить в шестой раз. В этом году её тема — «Взаимодействие»: это взаимодействие на территории движения, голоса, ритма между разными поколениями художников, артистов и музыкантов.

Занятия будут проводиться по восьми направлениям: симфоническое дирижирование, хоровое дирижирование, хореография, скрипка, виолончель, ударные, кларнет и музыковедение. Мастер-классы будут проводить участники фестиваля, среди которых дирижёр Теодор Курентзис, хормейстер Виталий Полонский, музыканты Пётр Главатских (ударные), Владислав Песин (скрипка), Андрей Волосовский (ударные), Дмитрий Бородин (скрипка), Евгений Румянцев (виолончель), Сергей Елецкий (кларнет) и Элени Стамеллу (вокал). С хореографами будут работать Анна Гарафеева и Анна Семенова-Ганц, а с музыковедами — Светлана Савенко. Куратор образовательной программы — музыковед Анна Фефелова.

Продолжает свою работу программа Women in Art, предоставляющая дополнительные места для девушек, выбравших для себя профессии в сфере искусства.

В этом году впервые в образовательной программе смогут участвовать преподаватели сольфеджио в детских музыкальных школах. В дни работы фестиваля, с 12 по 19 июня, у них будет возможность обменяться опытом, обсудить актуальные вопросы с экспертами и коллегами, получить новые профессиональные знания, принять участие в тренингах по педагогике и психологии.

Отдельный блок образовательной программы будет посвящён авторской системе музыкального образования и воспитания, разработанной Карлом Орфом, опера которого De temporum fine comoedia («Мистерия на конец времени», 18+) будет представлена на закрытии фестиваля. Этот курс смогут пройти подростки 12-16 лет. Приём заявок на участие в проекте будет открыт 26 мая. На протяжении недели подростки будут погружаться в материал мистерии под руководством выпускницы зальцбургского Орф-института Натальи Вальченко и знакомиться с принципами «Элементарного музыкального театра», которые разрабатывал композитор. К концу фестиваля они представят своё «элементарное действо». Участники проекта смогут посещать репетиции спектакля и общаться с молодыми музыкантами, дирижёром и композиторами — участниками студенческих концертов.

Участие в образовательной программе бесплатное, оргкомитет фестиваля обеспечивает проживание в Перми и возможность посещения событий фестиваля. Количество участников ограничено. Мероприятия образовательной программы будут проходить в Доме Дягилева. Заявки принимаются до 28 мая.

Дягилевский фестиваль под художественным руководством Теодора Курентзиса в 2022 году откроется 11 июня и продлится 10 дней. В программе: симфонические и камерные концерты, оперная постановка, перформансы и поэтические читки, классическая и альтернативная музыка. Хедлайнер фестиваля — оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса — исполнит на открытии Шестую симфонию Чайковского и примет участие в премьере постановки мистерии De temporum fine comoedia Карла Орфа, закрывающей фестиваль. Также в программе — серия экспериментальных театральных и пластических перформансов, среди них две мировые премьеры.

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