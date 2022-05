Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дягилевский фестиваль пройдёт в Перми с 11 по 20 июня Продажа билетов стартует 24 мая Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Дягилевский фестиваль под художественным руководством Теодора Курентзиса откроется в Перми 11 июня и продлится 10 дней. В программе симфонические и камерные концерты, оперная постановка, перформансы и поэтические читки, классическая и альтернативная музыка.

На открытии фестиваля 11 июня в ДК им. Солдатова оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит «Метаморфозы» Рихарда Штрауса и Шестую «Патетическую» симфонию П.И. Чайковского.

Закрытие фестиваля 20 июня состоится на «Заводе Шпагина» (корпус «Литера А»). Будет показана постановка, вписывающая оперу-мистерию Карла Орфа De temporum fine comoedia («Мистерия на конец времени») в индустриальный интерьер завода. «Мистерия…» — это масштабное произведение для множества солистов, нескольких драматических актёров, хора и громадного оркестрового состава с участием почти 30 ударных инструментов. Режиссёр и художник постановки — Анна Гусева, музыкальный руководитель и дирижёр — Теодор Курентзис.

Оперу Карла Орфа Теодор Курентзис планирует в этом году исполнять и на Зальцбургском фестивале, правда, в постановке Ромео Кастеллуччи. Партию сопрано и в Зальцбурге, и в Перми исполнит Надежда Павлова.

Архив ИД «Компаньон»

В концертной части программы запланирована барочная музыка, которую представит камерный оркестр из Москвы Rosarium (он исполнит сочинения Баха и Телемана 17 июня), и музыка начала и конца романтической эпохи в интерпретации MusicAeterna (солисты оркестра сыграют произведения Шёнберга и Шуберта 13 июня). Хор Пермской оперы Parma Voices под управлением Евгения Воробьёва готовит подборку редко исполняемых сочинений композиторов XX века (16 июня).

Как обычно, на фестивале будет очень много новой музыки. Перкуссионист-мультиинструменталист Пётр Главатских сыграет сочинения для ударных соло (19 июня). В последний день фестиваля, 20 июня, Московский ансамбль современной музыки будет исследовать бесконечные выразительные возможности новой музыки и современные исполнительские практики на материале произведений Курляндского, Александера Шуберта, Жолдовски и Ксенакиса. Часть из этих сочинений прозвучат впервые.

Концерты на рассвете в Пермской художественной галерее (12 и 18 июня) по традиции сохраняют программу в тайне.

В этом году будет особенно много экспериментальных перформативных проектов, все они исследуют возможности синтеза жанров и стилей, ищут новые выразительные средства, каналы восприятия и инструменты: в ход идут сухие ветки, швейные машинки, механические сирены, дыхание перформеров.

Впервые будет исполнена офлайн-версия музыкального спектакля Кати Бочавар «Территория Гамлет» (18 июня) — вдохновлённое личностью Аллы Демидовой размышление о поиске художником себя, в сопровождении музыки Алексея Сюмака, виртуозно стилизованной под барокко.

Постоянный участник фестиваля хореограф Анна Гарафеева представит свою новую работу «Дыхание» (12 июня), в которой дыхание перформеров становится основой звуковой партитуры и хореографического текста. Впервые на фестивале выступит междисциплинарный художник Алексей Таруц с трансмедиальным спектаклем-ритуалом TOUAMOTU AKU AKU HIWA OA OANU RARAKU TOTO MATUA TOUAMOTA (17 июня). Пластический перформанс «ТРУД.МАЙ» (12 июня) в постановке хореографа из Петербурга Сергея Ларионова — это исследование «человека в интерьере», построенное на интервью со швеями и воплощённое в интерьере швейного цеха. Концерт-перформанс в двух частях Love Will Tear Us Apart (15 июня) строится вокруг образа разрушительной, но вдохновляющей любви и будет проходить в течение дня на двух разных площадках.

Тема образовательной программы в этом году — «Взаимодействие». Теодор Курентзис проведёт мастер-класс с симфоническим оркестром для молодых дирижёров, участники фестиваля будут заниматься со студентами творческих вузов. Впервые будут организованы мастер-классы для учителей детских музыкальных школ. Приём заявок на участие в образовательной программе открывается 16 мая на сайте фестиваля.

В течение всего фестиваля будет работать Фестивальный клуб, который разместится в пространстве частной филармонии «Триумф». С 11 по 20 июня здесь будут проходить трансляции и обсуждения событий основной программы, перформансы и творческие встречи.

Гюнай Мусаева

Полная программа будет опубликована на официальном сайте Дягилевского фестиваля.

Продажи билетов на все события фестиваля начинаются 24 мая в 14:00 по пермскому времени (12:00 мск) на Яндекс-Афише, которая выступает официальным билетным партнёром фестиваля. Подписчики Яндекс Плюса смогут первыми купить билеты с кешбэк-баллами 10% во время предпродажи, которая продлится с 24 по 26 мая.

Часть билетов на все события во всех ценовых категориях будет доступна в кассе Пермского театра оперы и балета. Общий старт продаж билетов — 27 мая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.