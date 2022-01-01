В Пермском крае снизились цены на бензин Топливо стало дешевле на АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта» и «Нефтехимпрома» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за неделю мая цены на разные виды автомобильного топлива, реализуемого на АЗС, снизились на 0,2-4 руб.

Так, по данным на 19 мая, на заправках «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта» литр АИ-92 продавался за 46,85-47,35 руб., литр АИ-95 — за 47,35-51,49 руб. На заправках «Нефтехимпрома» цены на АИ-92 и АИ-95 упали сразу на один рубль — до 46,43 и 50,11 руб. за литр соответственно.

Как пишет «Коммерсант-Прикамье», причин нехарактерного для данного периода года снижения цен несколько. Это и рассмотрение УФАС антимонопольного дела в отношении компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», и падение биржевых цен бензина и дизеля. На российском рынке из-за ограничения экспорта образовался профицит нефтепродуктов.

По прогнозам экспертов, впрочем, дальнейшего значительного снижения цен на топливо не предвидится.

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