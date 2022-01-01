Андрей Стрельцов «Звезда» обыграла «Зенит-Ижевск» Поделиться Твитнуть

В последнем домашнем матче сезона первенства ФНЛ-2 подопечные Валерия Петракова взяли вверх над ФК «Зенит-Ижевск». Упорный поединок завершился со счётом 2:1.

В первом тайме команды забить не смогли. Все решилось после перерыва. Илья Карпук открыл счёт в матче, но вскоре гости сумели отыграться. Денис Чушьялов забил победный гол на 78-ой минуте встречи. Это шестая подряд победа пермского футбольного клуба в турнире.

После этой игры подопечные Валерия Петракова обошли в турнирной таблице пермский «Амкар» и вышли на пятое место, но у «красно-чёрных» сыграно на матч меньше.





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