Елена Синица Павильоны на площади напротив ЦУМа снесут в 2022 году Власти помогут предпринимателям найти альтернативные помещения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Торговые павильоны на площади напротив ЦУМа снесут в этом году. Об этом сообщил губернатор края Дмитрий Махонин во время прямого эфира 25 мая.

По словам главы региона, часть павильонов суд признал ларьками, а в некоторых увидел признаки объекта недвижимости, поэтому их нужно выкупать.





«Стоит задача досудиться в этом квартале. В этом году должны все снести и дальше провести благоустройство. Представляю, какой отличный вид будет без этих ларьков», — сказал Махонин.





Он также отметил, что власти готовы помочь предпринимателям с поиском другого помещения для размещения.

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