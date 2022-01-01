Елена Синица
Павильоны на площади напротив ЦУМа снесут в 2022 году
Власти помогут предпринимателям найти альтернативные помещения
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Торговые павильоны на площади напротив ЦУМа снесут в этом году. Об этом сообщил губернатор края Дмитрий Махонин во время прямого эфира 25 мая.
По словам главы региона, часть павильонов суд признал ларьками, а в некоторых увидел признаки объекта недвижимости, поэтому их нужно выкупать.
«Стоит задача досудиться в этом квартале. В этом году должны все снести и дальше провести благоустройство. Представляю, какой отличный вид будет без этих ларьков», — сказал Махонин.
Он также отметил, что власти готовы помочь предпринимателям с поиском другого помещения для размещения.
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