Строительство дороги к горнолыжному курорту «Такман» вступило в активную фазу Срок сдачи объекта по контракту – 15 декабря, однако подрядчик намерен уже в ноябре закончить все основные работы Поделиться Твитнуть

строительство дороги на Такман

permkrai.ru

В Чусовом подрядчик ООО «АБЗ № 1» приступил к активной фазе строительства новой дороги, которая свяжет обход Чусового с микрорайоном Дальний Восток и горнолыжным комплексом «Такман», — сообщает краевой минтранс.

Трасса позволит доезжать до горнолыжного курорта, минуя заезд в Чусовой. Срок завершения работ по контракту — 15 декабря, но основные работы подрядчик обещает завершить раньше срока, в ноябре.

После сдачи дороги администрация курорта ожидает увеличение потока туристов. По словам директора центра Рафита Мухутдинова, к новому сезону у комплекса будет организована дополнительная парковка на 1 тыс. мест.

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