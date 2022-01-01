Елена Синица Строительство третьего моста через Каму может начаться в 2024 году Губернатор считает этот срок реалистичным Поделиться Твитнуть

Начать строительство третьего моста через Каму могут в 2024 году. Об этом сообщил губернатор края Дмитрий Махонин во время прямого эфира 25 мая.

Губернатор также добавил, что для строительства выбран створ площади Гайдара и ул.Окулова.





«Выбор трассировки исходил из того, чтобы максимально обеспечить трафик, была максимальная пропускная способность этого моста. Были мнения, что строить мост нужно в Мотовилихе, — сказал Махонин. — Но когда специалисты всё рассчитали, выяснилось, что по нему ездило было 18 тыс. автомобилей в сутки, он бы не разгрузил Коммунальный мост. А в случае с площадью Гайдара сможет проезжать более 40 тыс.».





Губернатор также отметил, что Коммунальный мост уже требует капитальной перестройки. Городу требуются альтернативы на время ремонта моста, поэтому решение строить третий мост «максимально оправданно».





По словам Махонина, власти рассчитывают, что проектировщик завершит работу над проектными решениями в этому году, а в следующем — готова проектно-сметная документация. Таким образом, к строительству моста смогут приступить в 2024 году, «эта ситуация реалистична», заключил Махонин.





Напомним, ООО «Гео-проект» (Санкт-Петербург) было объявлено победителем конкурса на проектирование третьего моста через Каму в Перми в ноябре 2021 года. Стоимость проектных работ — 605,5 млн руб.





Согласно техзаданию, подрядчик должен спроектировать строительство моста через Каму с подходами. Необходимо также разработать проект строительства автодороги от ул. Борцов Революции до соединения с ул. Якутской, учитывая реконструкцию транспортной развязки на пересечении улиц Спешилова — Якутской — Докучаева — дороги Дружбы и строительство путепроводов через железнодорожные пути.





Помимо этого, исполнитель должен спроектировать реконструкцию ул. Крисанова от ул. Петропавловской до ул. Пушкина.





Согласно техзаданию, подрядчику поручалось разработать и обосновать не менее трёх вариантов размещения будущего моста, в том числе в створах ул. Крисанова, ул. Окулова, и предложить альтернативы.





Все работы необходимо завершить до 31 августа 2023 года.

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