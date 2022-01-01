Телефонные мошенники стали использовать спецоперацию для выманивания денег О новом виде обмана жителей края предупредили в минтербезе Прикамья Поделиться Твитнуть

Телефонные мошенники придумали новую схему выманивания денег с банковских счетов доверчивых граждан.

Они представляются сотрудниками военкоматов и сообщают о якобы ранениях родственников, полученных в ходе спецоперации на Украине, после чего пытаются заполучить данные банковских карт. Об этом сообщили в пресс-службе минтербеза Пермского края.

В ведомстве рекомендуют не вступать в разговор с мошенниками и положить трубку. Если же возникают какие-либо сомнения, лучше позвонить командиру воинской части, где служит родственник.

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