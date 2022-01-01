За сутки в Пермском крае коронавирусом заразились 82 человека, трое скончались В больницах Прикамья в тяжёлом состоянии находится 27 пациентов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 82 новых случая COVID-19. Выздоровели 99 человек, трое скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 369 502. С начала пандемии скончались от инфекции 8794 местных жителя.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 260 пациентов, из них 27 в тяжёлом состоянии, 13 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда 26,6%.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.