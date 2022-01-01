В МЧС предупредили о сильном дожде и заморозках в Пермском крае 25 мая Поделиться Твитнуть

В ГУ МЧС России по Пермскому краю предупредили жителей о ночных заморозках в регионе и сильных осадках днём 25 мая.

В ближайшие часы температура может упасть до -1°. В дневные часы потеплеет до +10...+12°, но вероятны кратковременные, местами сильные дожди, в отдельных районах возможна гроза, порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Как передаёт «Рифей», пермские спасатели призывают граждан быть бдительными при эксплуатации приборов отопления и электрооборудования. Дачникам рекомендуется укрыть растения плёнкой или нетканым материалом.

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