В Пермском крае за сутки коронавирус диагностирован у жителей 12 территорий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса выявлены за сутки у пациентов 12 территорий Прикамья.

В Перми заразились 73 местных жителя, в Берёзовском МО — три, в Добрянском ГО — два человека.

По одному случаю коронавируса выявлено в Березниках, Пермском, Краснокамском, Бардымском, Суксунском, Чусовском, Оханском, Уинском и Карагайском округах.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 369 420 жителей региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.