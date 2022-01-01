В Пермском крае за сутки коронавирус диагностирован у жителей 12 территорий
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По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса выявлены за сутки у пациентов 12 территорий Прикамья.
В Перми заразились 73 местных жителя, в Берёзовском МО — три, в Добрянском ГО — два человека.
По одному случаю коронавируса выявлено в Березниках, Пермском, Краснокамском, Бардымском, Суксунском, Чусовском, Оханском, Уинском и Карагайском округах.
Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 369 420 жителей региона.
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