Пожар в пермском ТЦ «Ашан» оказался учебным
Сотрудники МЧС отрабатывали тушение условного возгорания с эвакуацией посетителей
В социальных сетях появилась информация о скоплении пожарной техники возле ТЦ «Ашан» по адресу Пермь, ул. Спешилова, 114 и эвакуации посетителей из торгового центра. Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, на объекте проводились учения.
По легенде тренировки, в 11:24 произошло возгорание складских помещений в магазине Hoff на первом этаже ТЦ. Площадь условного пожара — 127 кв. м.
К месту возгорания были направлены подразделения 10-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Пермскому краю. Всего для тушения прибыло 12 единиц техники и 36 человек личного состава. Во время условного пожара из торгового центра эвакуировали посетителей, два человека спасены. О ликвидации возгорания пожарные отчитались в 12:25.
В ГУ МЧС по Пермскому краю призвали жителей соблюдать требования пожарной безопасности.
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