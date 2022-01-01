Пожар в пермском ТЦ «Ашан» оказался учебным Сотрудники МЧС отрабатывали тушение условного возгорания с эвакуацией посетителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В социальных сетях появилась информация о скоплении пожарной техники возле ТЦ «Ашан» по адресу Пермь, ул. Спешилова, 114 и эвакуации посетителей из торгового центра. Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, на объекте проводились учения.

По легенде тренировки, в 11:24 произошло возгорание складских помещений в магазине Hoff на первом этаже ТЦ. Площадь условного пожара — 127 кв. м.

К месту возгорания были направлены подразделения 10-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Пермскому краю. Всего для тушения прибыло 12 единиц техники и 36 человек личного состава. Во время условного пожара из торгового центра эвакуировали посетителей, два человека спасены. О ликвидации возгорания пожарные отчитались в 12:25.

В ГУ МЧС по Пермскому краю призвали жителей соблюдать требования пожарной безопасности.

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