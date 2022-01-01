В Пермском крае за прошедшие сутки подтверждено 87 новых случаев заражения коронавирусом Выздоровели 108 человек, двое скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 87 новых случаев COVID-19. Выздоровели 108 человек, двое скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 369 420, погибших от ковида — 8791.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 270 пациентов, 33 из них в тяжёлом состоянии, 12 подключены к аппаратам ИВЛ.

На дому изолировано 360 человек.

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