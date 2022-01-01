Елена Синица Председателем Пермской КСП переизбрана Мария Батуева Депутаты гордумы приняли решение единогласно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председателем Контрольно-счётной палаты (КСП) переизбрана Мария Батуева. Такое решение депутаты городской думы единогласно приняли на пленарном заседании 24 мая.

«Смею вас заверить, что и в дальнейшем Контрольно-счётная палата будет работать эффективно, на благо родного города и на принципах открытости и объективности», — сказала Батуева.





Напомним, Мария Батуева являлась депутатом Пермской городской думы с 1996 по июнь 2012 года. С июля 2012 года занимает должность председателя городской КСП. Со 2 июля срок её полномочий продлится ещё на пять лет.

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