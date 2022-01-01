Елена Синица
В 2021 году удовлетворённость пермяков общественным транспортом снизилась на 16%
Чаще всего пермяки говорили о потребности в развитии маршрутной сети и проблемах после перехода на бескондукторную систему оплаты
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По итогам 2021 года порядка 39% жителей Перми остались недовольны работой общественного транспорта города. Это на 16% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин на заседании Пермской городской думы.
Таким образом, удовлетворены работой общественного транспорта 61,22% пермяков. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составлял 77,7%.
По словам главы города, в основном, вопросы от жителей поступали по таким проблемам, как потребность в развитии маршрутной сети, переход на бескондукторную оплату проезда, состояние остановок.
Также глава города сообщил, что по сравнению с 2020-м количество перевезённых пассажиров в 2021 году выросло на 15% и составило 179,3 млн человек.
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