Елена Синица Пермская гордума одобрила кандидатуры на звание почётных граждан города Церемония награждения состоится 12 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Пермской гордумы одобрили кандидатуры для присвоения звания «Почётный гражданин города Перми». Решение принято на заседании думы 24 мая.

Так, звание присвоено главврачу детской клинической больницы № 13 Ольге Токмаковой за значительный вклад в развитие пермской системы здравоохранения.





Также звание присвоено директору МАОУ «Пермская кадетская школа №1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова» Марату Валиеву. Основание — значительный вклад в развитие системы образования и патриотическое воспитание подрастающего поколения.





Церемония награждения состоится в День города Перми 12 июня.





Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, почётные граждане получат единовременное денежное вознаграждение в размере 10 тыс. руб. и ежегодную денежную выплату в размере 300 тыс. руб. (за семь месяцев 2022 года эта выплата составит 175 тыс. руб.).





В прошлом году звание присвоили президенту АНО «Баскетбольная лига», основателю БК «Урал-Грейт» Сергею Кущенко и директору Пермского авиационного техникума им. Швецова Александру Дическулу.

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