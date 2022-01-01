В Перми закрывается движение транспорта на участке дороги от ул. Стахановской до Восточного обхода Движение также приостанавливается на ул. Оханской Поделиться Твитнуть

В Перми временно закрывается движение транспорта на участке автодороги от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе. Это связано с проведением строительных работ при реконструкции объекта инженерной инфраструктуры. Об этом сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства.

Движение приостанавливается по боковому проезду от ул. Запорожской до дома № 4б по ул. Холмогорской с 28 мая до 17 июля.

Объезд возможен по ул. Чукотской и автодороге «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе».

Также с 28 мая по 4 июня для проведения работ при строительстве объекта инженерной инфраструктуры будет временно закрыто движение транспорта по ул.Оханской в районе дома №2 в Веслянском переулке.

Объезд закрытого участка возможен через ул.Калинина.

Автомобилистов просят обратить на это внимание при выборе маршрута следования.





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