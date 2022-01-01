Мария Сыропятова В Перми в районах с активным строительством вводятся ограничения для застройщиков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В градостроительные регламенты правил землепользования и застройки Перми введены дополнительные подзоны Ц-1 (ИЖС), Ц-2 (ИЖС), Ж-1 (ИЖС) и Ж-2 (ИЖС). Это решение приняла краевая комиссия по подготовке правил землепользования и застройки. Новация касается территорий с частным сектором (их перечень можно посмотреть здесь), где ведётся активное возведение среднеэтажных и многоэтажных жилых домов.

Новые подзоны предполагают отступ от красных линий от 1 до 3 метров; минимальный размер земельного участка — 20 соток, минимальная высота первого этажа — 3,6 м.

Это позволит формировать створ улиц с дополнительным пространством для буферной зоны, снизит количество «фрагментарной» застройки, обеспечит комфортное осуществление коммерческих функций во встроенных помещениях.

Инициатива будет иметь отложенный эффект. Причина — в особенностях применения градостроительного законодательства, которое позволяет пользоваться действующим градостроительным планом в течение трёх лет.

По словам главного архитектора Пермского края Артёма Габдрахманова, подобные новации обсуждаются разработчиками для включения в обновлённый генеральный план Перми.

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