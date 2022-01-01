За сутки COVID-19 выявлен у жителей 21 муниципалитета Пермского края Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса за сутки выявлены у пациентов 21 территорий Прикамья. В Перми заболели 43 человека, в Очерском ГО — восемь, в Чайковском — шесть.

В Пермском и Кунгурском МО заразились по четыре человека. По три жителя оказались инфицированы в Нытвенском, Косинском и Краснокамском округах.

Чусовской и Октябрьский ГО — по два заболевших. Ещё в 11 территориях — единичные случаи заболевания.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 369 333 жителей региона.

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