За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 88 новых случаев COVID-19 Выздоровел 91 человек, двое скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае заразились 88 местных жителей. Выздоровел 91 человек, двое скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 369 333, скончавшихся — 8789.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 268 пациентов, 38 из них в тяжёлом состоянии, 15 подключены к аппаратам ИВЛ.

На дому изолировано 374 человека.

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