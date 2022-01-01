Елена Синица Судебные приставы добились выделения денег кунгурской спортшколе на обеспечение безопасности Речь идёт о Молодёжном клубе «Лига» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

УФССП по Пермскому краю отчиталось об исполнении судебного решения о выделении средств на обеспечение безопасности в спортивной школе.

В ходе проверки надзорных органов в кунгурском МАУ «Молодёжный клуб «Лига» выяснилось, что учреждение не приняло мер по предотвращению угрозы пожара, а также незаконного проникновения лиц на территорию.

В частности, требовалось оснастить лыжную базу «Снежинка» при клубе системой экстренного оповещения сотрудников и посетителей о возникновении чрезвычайной ситуации, контрольно-пропускным пунктом со стационарными или ручными металлообнаружителями и охранной телесистемой, позволяющей при необходимости идентифицировать лица посетителей.

Однако это не было исполнено из-за отсутствия финансирования. Тогда кунгурский городской прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию города выделить денежные средства для обеспечения безопасности детей и работников спортивного объекта. Суд постановил установить необходимые технические средства за счёт бюджета муниципального образования.

Тем не менее, в установленный срок средства не были выделены. Тогда судебные приставы взыскали исполнительский сбор 50 тыс. руб. После этого средства на безопасность объекта администрация Кунгура выделила.

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