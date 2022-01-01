Из Перми отправлена очередная партия гуманитарной помощи на Донбасс Поделиться Твитнуть

Из Перми в Белгородскую область 20 мая отправился очередной гуманитарный конвой: две грузовых фуры с продуктами питания и питьевой водой. В сборе и формировании груза активное участие принимали волонтёры, активисты «Молодой Гвардии Единой России».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее подчеркивал, что в Прикамье живут очень отзывчивые люди, которые, проявляя лучшие человеческие качества, не остались безучастными к происходящему и с готовностью поддерживают других. Благодаря этому те, кто сейчас находятся в сложной ситуации, получают помощь от Пермского края, акцентировал глава региона.

Напомним, это далеко не первая партия гуманитарной помощи, отправленная из Прикамья. В марте и апреле в Ростовскую область было направлено несколько гуманитарных конвоев с продуктами, питьевой водой, вещами первой необходимости, семенами и посадочным материалом. Кроме того, жители Пермского края отправили для жителей Донбасса железнодорожный вагон со строительными материалами. Существенная часть этой помощи была собрана благодаря активности регионального и местных отделений партии «Единая Россия» Пермского края.

«Едва стали приходить известия о том, что из районов Донбасса уезжают беженцы, мы ещё в феврале организовали пункты сбора гуманитарной помощи для них. Три крупных пункта развернули в Перми, а также на базе всех местных отделений партии в территориях — всего более 50. С тех пор практически ежедневно люди приносят сюда продукты длительного хранения, средства гигиены, необходимые вещи. Собранная помощь приезжает в Пермь, где формируется для отправки в лагеря для беженцев. Я не раз говорил и готов повторить: жители нашего края — отзывчивые и добрые люди, и они делом подтверждают, что не оставят один на один с проблемами наших братьев на Донбассе, оказавшихся в беде. Большое спасибо всем, кто участвует в сборе помощи», — говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев.

В сборе, формировании и подготовке к отправке грузов активное участие принимают ребята из «Молодой Гвардии Единой России». Поступающая из районов Прикамья помощь отправляется на специальный склад, где активисты «Молодой Гвардии» сортируют её и упаковывают для дальнейшей отправки. В этот раз помощь им также оказывали студенты торгово-технологического колледжа. 30 студентов вместе с молодогвардейцами подготовили к отправке 48 поддонов общим весом 40 тонн.

«Мы формируем поддоны определённого вида продукции. Например, если это мука, складываем все пакеты с мукой на один поддон, фиксируем стрейч-плёнкой, после чего он готов к погрузке в фуру», — объясняет руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» в Прикамье Ринат Сагидуллин.

Пермские молодогвардейцы работают не только в Перми. Они также лично участвуют в оказании помощи беженцам на территории Донбасса. В погрузке нынешней партии гуманитарного груза участвует Андрей Сотников, который буквально накануне, 19 мая, вернулся с Донбасса, где почти две недели работал волонтёром в лагерях для беженцев в селе Безыменное и в Мариуполе.

В Безыменном Андрей в числе 34 молодогвардейцев со всей страны работал в пункте временной регистрации. Он занимался размещением людей, их регистрацией, уходом за престарелыми и помощи в дальнейшей транспортировке. В Мариуполе ребята раздавали гуманитарную помощь, горячий хлеб, помогали в организации проведения Парада Победы 9 мая и детских праздников.

«В Мариуполе сейчас настоящая гуманитарная катастрофа: нет водоснабжения, электричества, газа, люди готовят еду на кострах во дворах. Это буквально повергает в шок. На тот момент, когда я там работал, в городе была неспокойная обстановка. К тому же тяжело было слушать рассказы местных жителей о том, что происходило здесь в последние восемь лет. Националистические формирования чувствовали себя хозяевами положения, выражать симпатии в отношении России, говорить на русском языке было небезопасно. Тогда были случаи пыток, похищений, ранений и даже убийств людей», — рассказывает Андрей Сотников.

В то же время, несмотря на трудность этой работы, волонтёр говорит, что готов снова ехать на Донбасс, чтобы оказывать помощь местным жителям. Если летом будет формироваться такая гуманитарная группа, он намерен вновь в неё записаться. Отметим, на сегодня уже трое пермских молодогвардейцев работали в пунктах для беженцев на Донбассе.

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса в Прикамье продолжается.

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