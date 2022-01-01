За сутки коронавирус диагностирован у жителей 19 территорий Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи коронавируса выявлены у пациентов 19 территорий Пермского края.

Больше всего заболевших в Перми — 53 человека, по четыре заразившихся в Краснокамском, Оханском и Кунгурском округах, по три — в Большесосновском, Чусовском и Добрянском.

В Верещагинском ГО заболели два человека, как и в Березниках и Кудымкаре.

Единичные случаи заражения фиксировались в Кизеле, Пермском, Кудымкарском, Александровском, Берёзовском, Ординском, Карагайском МО, а также в Лысьвенском и Соликамском ГО.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован 369 245 жителей региона.

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