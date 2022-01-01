Три из четырёх сотрудников в Перми не против систем офисного видеонаблюдения Сегодня камеры установлены в 61% пермских компаний Поделиться Твитнуть

Каждый пятый пермский сотрудник, работающий под контролем камер видеонаблюдения, относится к этому отрицательно. Об этом сообщает SuperJob. По мнению 20% опрошенных, видеонаблюдение нарушает их права, создает неудобства и дискомфорт. Чаще всего негативно настроены люди старше 45 лет, реже — пермяки до 34 лет.

Плюсы в видеонаблюдении видят 26% респондентов, считающих, что так безопаснее, а многие спорные ситуации легко разрешаются, если есть камеры.

Почти каждому второму респонденту (таковых 47%) всё равно, есть ли на работе видеокамеры.

По сведениям SuperJob, сегодня камеры видеонаблюдения установлены в 6 из 10 пермских компаний (61%).

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