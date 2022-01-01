Из пермского магазина «Декатлон» эвакуировались 58 человек Причина — короткое замыкание в кондиционере Поделиться Твитнуть

В пермском магазине «Декатлон» в воскресенье, 22 мая, сработала пожарная сигнализация. На место прибыли 43 пожарных и 14 единиц техники.

Как рассказали изданию «АиФ-Прикамье» в ГУ МЧС по Пемрскому краю, причиной стало происшествия стало короткое замыкание в кондиционере. Последующего горения не произошло, но торговый центр попросили покинуть покупателей и персонал — всего 58 человек.

Погибших и пострадавших нет.

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