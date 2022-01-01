Посещаемость пермских торговых центров в мае снизилась на 30% Потребители снижают расходы и реже ходят в ТЦ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По сравнению с доковидным маем 2019 года в мае 2022 года посещаемость пермских ТЦ упала на 30%. Снижение по сравнению с маем 2021-го составило 22%. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные Focus Technologies. В компании определяют Mall Index, он отражает изменение количества посетителей на единицу площади ТЦ.

Как отметили в Focus Technologies, потребители в целом продолжают находиться в парадигме сберегательной модели поведения, они снижают возможные расходы и соответствующие визиты в торговые центры. Кроме того, в Перми остаются закрытыми ряд магазинов международных брендов. Приостановка их деятельности произошла в марте на фоне спецоперации на Украине.

Напомним, в марте Mall Index пермских торговых центров снизился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 15%, а в апреле — на 20%.

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