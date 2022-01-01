Посещаемость пермских торговых центров упала в марте на 15%
За последние три недели падение составило 20%
Количество посетителей на единицу площади торговых центров Перми по итогам марта снизилось на 15% по сравнению с мартом 2021 года, об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на компанию Focus Technologies.
При этом по итогам последних трёх недель (последняя неделя марта и пол-апреля) снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 20%.
Аналитики компании объяснили более высокие мартовские показатели посещаемости ТЦ всплеском активности потребителей, связанным с сообщениями о приостановке деятельности ряда магазинов и ожидаемом повышении цен на товары.
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