Посещаемость пермских торговых центров упала в марте на 15% За последние три недели падение составило 20% Поделиться Твитнуть

Торговый центр

Константин Долгановский

Количество посетителей на единицу площади торговых центров Перми по итогам марта снизилось на 15% по сравнению с мартом 2021 года, об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на компанию Focus Technologies.

При этом по итогам последних трёх недель (последняя неделя марта и пол-апреля) снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 20%.

Аналитики компании объяснили более высокие мартовские показатели посещаемости ТЦ всплеском активности потребителей, связанным с сообщениями о приостановке деятельности ряда магазинов и ожидаемом повышении цен на товары.

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