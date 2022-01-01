Из Пермского края на Донбасс отправлено 30 тонн продуктов питания Это пятый гуманитарный груз, собранный жителями Прикамья Поделиться Твитнуть

Из Перми отправлена пятая партия гуманитарного груза для помощи жителям Донбасса. В Белгородскую область отправлены две фуры с продуктами питания длительного срока хранения. Это мука, мясные консервы, крупы, макароны, сахар, детское питание и питьевая вода. Сообщение распространила пресс-служба краевого правительства.

В сборе гуманитарной помощи участвовали жители края, предприятия Прикамья, волонтеры, образовательные учреждения, благотворительные фонды, общественные организации и др.

Сбор вещей и продуктов продолжается. Основной пункт приёма расположен по адресу: Пермь, Бульвар Гагарина, 10, с 9:00 до 18:00. Также в Прикамье открыт благотворительный счёт.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.