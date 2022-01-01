В ходе спецоперации на Украине погиб житель Берёзовского округа Михаилу Шульцу было 23 года Поделиться Твитнуть

Михаил Шульц

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В ходе специальной военной операции на Украине 16 мая погиб житель Берёзовского МО Пермского края гвардии сержант Михаил Шульц, об этом сообщили в окружной администрации. Там также выразили соболезнования родным и близким. «Скорбим вместе с вами. Вечная память герою», — говорится в сообщении.

Михаилу было 23 года. В 2014 году он окончил девять классов МБОУ «Асовская СОШ», затем обучался в «Краевом колледже предпринимательства». Окончил обучение в январе 2018 года.

Проходил военную службу по контракту в должности замкомандира взвода — командира автомобильного отделения взвода обеспечения 1 гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона.





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