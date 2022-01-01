В Перми 22 мая может выпасть мокрый снег В воскресенье ожидается пик похолодания Поделиться Твитнуть

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, днём 22 мая Пермский край окажется в зоне осадков холодного циклона. В Перми максимальная температура будет зависеть от облачности и вероятно не превысит +5˚. Есть вероятность выпадения мокрого снега. Таким образом, воскресенье станет самым холодным днём в регионе второй половины мая.

В ночь на понедельник в Пермском крае продолжится мокрый снег, а по югу и в Перми осадков не будет, но вероятны заморозки до -2˚.

Днём 23 мая в Пермский край начнёт поступать более теплый воздух с юго-запада. В связи с этим по югу и в Перми потеплеет до +7…+10˚.

Во вторник повышение температуры продолжится, днём будет +7…+12˚ и ожидаются кратковременные ливневые осадки. Более существенное потепление (+13…+15˚) возможно со среды, 25 мая, но оно может сопровождаться сильными дождями.

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