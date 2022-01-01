За сутки COVID-19 подтверждён у жителей 18 территорий Пермского края
По данным Роспотребнадзора, за сутки в новые случаи новой коронавирусной инфекции (94) выявлены в 18 территориях Прикамья.
В Перми заразились 56 человек, в Чайковском — пятеро, в Кунгурском и Чусовском округах — по четыре.
В Березниках, Добрянском, Бардымском и Уинском округах заболели по три местных жителя.
По два новых пациента выявлено в Горнозаводском, Кудымкарском и Пермском округах.
По одному — в Чернушинском, Суксунском, Лысьвенском, Красновишерском, Октябрьском, Юрлинском, Березовском округах.
Всего за период диагностики в Пермском крае Роспотребнадзором официально подтверждено 369 156 случаев новой коронавирусной инфекции.
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