Елена Синица На Украине в ходе спецоперации погиб военный из Краснокамска Иван Карамышев погиб в боевых действиях в Харьковской области Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Украине погиб сержант из Краснокамска Иван Карамышев. Об этом сообщается в социальных сетях Краснокамского округа.

Иван Карамышев родился 17 декабря 1998 года в Краснокамске. В 2017 году ушёл в армию, позднее продолжил службу по контракту.





В администрации округа уточняют, что Иван Карамышев погиб в боевых действиях в Харьковской области. Указом президента РФ он был награждён Орденом Мужества.

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