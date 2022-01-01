Елена Синица
На Украине в ходе спецоперации погиб военный из Краснокамска
Иван Карамышев погиб в боевых действиях в Харьковской области
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В ходе спецоперации на Украине погиб сержант из Краснокамска Иван Карамышев. Об этом сообщается в социальных сетях Краснокамского округа.
Иван Карамышев родился 17 декабря 1998 года в Краснокамске. В 2017 году ушёл в армию, позднее продолжил службу по контракту.
В администрации округа уточняют, что Иван Карамышев погиб в боевых действиях в Харьковской области. Указом президента РФ он был награждён Орденом Мужества.
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