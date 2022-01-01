Елена Синица В Пермском крае определили единого оператора системы учёта и контроля оплаты проезда Победителем конкурса стало ООО «Тройка Пермь» Поделиться Твитнуть

Краевой минтранс подвёл итоги конкурса по отбору оператора автоматизированной информационной системы учета и контроля оплаты проезда в регионе. Победителем стало ООО «Тройка Пермь», сообщает правительство Пермского края.

Поясняется, что сейчас в регионе работает восемь автономных систем, осуществляющих регистрацию факта и оплаты проезда. Они применяют разные технологические решения и функционируют независимо друг от друга. Сейчас же будет создана система для универсального инструмента оплаты безналичными и наличными платежными средствами, регистрации факта покупки билета в транспорте.





Сначала систему будут тестировать в транспорте Перми. Затем к ней подключатся пригородные и межмуниципальные маршруты.





Договор с ООО «Тройка Пермь» подпишут в течение 10 дней.

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