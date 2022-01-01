Елена Синица Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 14 территориях региона С начала пандемии коронавирус диагностирован у 369 062 жителей края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, подтверждённые за прошедшие сутки случаи заражения COVID-19 выявлены в 14 территориях региона.

Так, в Перми зафиксировано 52 случая заражения, в Березниках — 10, в Краснокамском ГО — восемь. По шесть случаев заражения обнаружено в Пермском МО и Очёрском ГО. Ещё четыре случая в Оханском ГО, три — в Соликамском ГО.





По два заболевших жителя выявлено в Большесосновском и Юрлинском МО, Октябрьском ГО. По одному случаю заражения зафиксировано в Чернушинском и Суксунском ГО, а также в Кунгурском и Ординском МО.





Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 369 062 жителей региона.

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