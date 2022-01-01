Елена Синица На следующей неделе жители пяти районов Перми останутся без горячей воды Причина — гидравлические испытания Поделиться Твитнуть

На следующей неделе запланированы отключения горячей воды в части Кировского, Свердловского, Мотовилихинского, Индустриального и Дзержинского районов. Причина — проведение гидравлических испытаний на тепловых сетях, сообщает «Т Плюс».

Так, с 23 мая по 6 июня горячей воды не будет по адресам:





— ул. 5-я Каховская, 8а, 8в, 8/1, 8/2, 8б, 10, 10а;





— ул. Адмирала Ушакова, 32, 32/1, 32/2, 36, 36б, 49, 53, 55, 55/1, 55/2, 57/1, 57/2, 57/3, 59/1, 59/2, 59/3, 76;





— ул. Батумская, 8, 11;





— ул. Водников, 29а, 65, 65а, 83;





— ул. Волгодонская, 5, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 26, 26/1, 26/2;





— ул. М. Калинина, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49;





— ул. И. Каляева, 11, 11/1, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 35, 35а;





— ул. Капитанская, 12, 21, 22, 22а;





— ул. Нижнекурьинская, 4, 8, 10, 12;





— ул. Сокольская, 123;





— ул. Г. Танцорова, 7, 11, 14, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 48, 50;





— ул. Черниговская, 5, 9;





— ул. Юнг Прикамья, 10;





— ул. Капитана Пирожкова, 25, 32, 33, 36, 37, 38, 40;





— ул. Байкальская, 3/1, 3/2, 5/1, 9, 11;





— ул. Туапсинская, 20;





— ул. Теплоходная, 14, 14а;





— ул. Кисловодская, 12;





— ул. Г. Овчинникова, 11, 15, 17, 18, 21, 29а, 29б, 33а, 35а;





— ул. Челюскинцев, 2а, 2б, 4, 4/1, 7;





— ул. Связистов, 11, 18, 20, 22, 24, 26;





— шоссе Космонавтов, 49, 51, 53, 55, 55а, 57;





— ул. А. Мильчакова, 4, 6, 10, 14, 18.





С 25 мая по 8 июня отключение горячей воды также запланировано в домах:





— ул. 25-го Октября, 1, 1а, 3, 4, 5;





— ул. Газеты «Звезда», 3, 3а, 5, 8, 12, 12а, 13а, 14, 18, 18а;





— ул. М. Горького, 5;





— ул. Сибирская, 1, 2, 4, 4а, 5, 5а, 7а, 9, 9а, 11;





— ул. Советская, 21, 22, 24, 24а, 25, 26, 26а, 28, 28а, 29, 29/1, 33, 36, 40, 46, 48;





— ул. Монастырская, 11, 11б, 15, 15а, 21, 23, 23а, 25, 27, 41;





— ул. Петропавловская, 17, 19, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 30а, 30б, 35;





— ул. Ленина, 23, 25, 25а, 27, 27а, 31;





— ул. Добролюбова, 2а, 4, 4а, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;





— ул. Тургенева, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 35а, 35б, 37, 39, 41;





— ул. Макаренко, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 28 (1,2), 28/3;





— ул. Мира, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 41а, 41/1, 45, 45б, 64, 66, 66а, 66б, 66в, 68, 68а, 68б, 70, 70а, 70в, 72;





— ул. 9 Мая, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18а, 18/1, 20, 22, 24;





— ул. Космонавта Беляева, 8;





— ул. Комбайнеров, 39, 39б;





— ул. Баумана 19, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25а, 25б, 25г;





— ул. Семченко, 6;





— ул. Советской Армии, 30.





Кроме этого, с 26 мая по 9 июня отключат горячее водоснабжение по адресам:





— ул. Коломенская, 3, 4, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 24а, 26, 49, 51;





— ул. Загарьинская, 3, 6;





— ул. Пихтовая, 2, 4, 8, 10, 14, 14а, 18, 19, 20, 24, 24а, 26, 28, 28а, 29, 30, 30а, 30а/1 ,31, 32, 34, 36, 36а, 37, 38, 38а, 40, 40а, 42;





— ул. Косьвинская, 7, 9, 11, 11а, 11/1, 13;





— ул. Козьмы Минина, 1а, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11а, 12;





— ул. Ординская, 8, 10а;





— ул. Краснополянская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 20а, 21, 24, 26, 27, 28, 29/5угл., 30, 32, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40;





— ул. Серпуховская, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 11а, 15, 17, 19, 19/2а;





— ул. Полазненская, 26;





— ул. Лиственная, 2;





— ул. Кустовая, 1, 2, 3, 5, 7;





— ул. Героев Хасана, 89, 91, 91а, 95, 97, 97а, 105 (корп. 19), (корп. 7), 105/1, 105/28, 105/43, 105/44, 105/73, 105/74, 105/115, 105 корп. 21, 107а, 107в;





— ул. Нейвинская, 1, 9, 10, 10а, 11, 12, 14;





— Ашапский переулок, 4;





— ул. Бригадирская, 1, 2, 8, 9, 14, 20, 26, 26а.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.