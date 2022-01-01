Елена Синица В Прикамье аномально холодная погода сохранится до 24 мая В части региона ожидается мокрый снег Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае аномально холодная погода сохранится до 24 мая. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на телеграм-канал ГИС-центра ПГНИУ.

Так, в ночь на 21 мая температура воздуха составит от 0˚ до +3˚. На севере региона также прогнозируется мокрый снег. В южной части региона днём потеплеет до +8…+10˚. При этом вечером ожидаются осадки, также усилится северный ветер. По северу в течение дня сохранится холодная погода с температурой +4…+6˚ и слабыми осадками.





В воскресенье, 22 мая, в Перми температура воздуха составит +1..+3˚. На востоке края ожидается сильный мокрый снег, формирование временного снежного покрова, а также порывы ветра до 18 м/с.





В понедельник, 23 мая, осадки будут уже слабыми, а температура воздуха повысится днем до +3...+8˚.

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