Елена Синица В ПГНИУ прокомментировали возбуждение уголовного дела в отношении ректора вуза Университет продолжает работать в обычном режиме и исполняет все свои обязательства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) прокомментировали информацию о возбуждении уголовного дела в отношении ректора вуза Дмитрия Красильникова.

«Дмитрий Красильников заслуженно пользуются доверием преподавателей, сотрудников и студентов, и продолжает работу на посту ректора ПГНИУ», — говорится в телеграм-канале вуза.





Отмечается, что вуз не обладает информацией и правом комментировать следственные действия. Кроме этого, в пресс-службе добавили, что в России действует презумпция невиновности, а «значит любые обвинения должны быть доказаны в суде».





До этого момента любые домыслы, выводы или комментарии о ситуации преждевременны, говорят в университете. Также сообщается, что университет продолжает работать в обычном режиме и исполняет все свои обязательства.





Напомним, после массового убийства в ПГНИУ следственные органы СКР возбудили новое уголовное дело. Его фигурантами стали ректор вуза Дмитрий Красильников, первый проректор Павел Блусь, зампредседателя антикоррупционной комиссии Михаил Мухачев и некая Наталья Голованова.

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