Елена Синица В Пермском крае подтверждено 99 новых случаев заражения COVID-19 Выздоровело ещё 106 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших 21 ребёнок в возрасте до 17 лет включительно, а также 29 жителей от 60 лет и старше.

Сейчас в краевых «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии 39 человек, из которых 12 подключены к аппаратам ИВЛ. За прошедшие сутки вылечились от коронавируса 106 человек, умерло двое.





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