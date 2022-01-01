Госэкспертиза одобрила проекты достройки пяти проблемных домов Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Госэкспертиза выдала положительные заключения на проекты достройки пяти домов в Перми по адресам: ул. Углеуральская, 25, ул. Переселенческая, 100 (ЖК «Весна»), а также ул. Екатерининская, 175 (поз. 2, 3, 4), сообщили в пресс-службе краевого правительства.

После того как наблюдательный совет Федерального Фонда развития территорий примет решения об увеличении размера финансирования, будет объявлен открытый конкурс на определение подрядчика для завершения строительства домов. Максимальный срок сдачи объекта в эксплуатацию — три года.

В Региональном Фонде защиты прав дольщиков добавили, что сейчас в отношении ещё пяти долгостроев поданы в суд ходатайства о передаче прав Фонду на достройку объектов (они приняты к рассмотрению). И ещё по пяти адресам проектно-сметная документация направлена в госэкспертизу.

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