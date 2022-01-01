Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 20 по 22 мая Поделиться Твитнуть

20 мая в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на просмотр легендарного спектакля Римаса Туминаса «Война и мир» (16+) по роману Льва Толстого в театре им. Вахтангова. В главных ролях — Андрей Ильин, Ирина Купченко, Виктор Добронравов и другие.

Война и мир / фото: perm.theatrehd.com

20 мая в 19:00 на площади перед Пермским театром оперы и балета стартует спектакль-променад Location (12+). Маршрутов в спектакле два — на выбор. Зрители сами решают, куда они отправятся и какой испытают опыт, какие городские истории им откроются и какое участие они в них примут. Неспешно перемещаясь в городском пространстве, зрители откроют знакомые места с новой стороны и, возможно, впервые услышат их живые истории.

20 мая в 19:00 в Пермском театре юного зрителя можно увидеть премьеру этого сезона — мюзикл «Дубровский» (12+). Композитор Ким Брейтбург, песни которого исполняют многие звёзды современной эстрады, и поэт Карен Кавалерян соединили знакомый сюжет с современными направлениями поп-музыки, в том числе R'n'B и hard and heavy.

20 мая в 20:00 на сайте BR-Klassik начнётся трансляция концерта Herrschaftlicher Grundton (6+) в исполнении хора Баварского радио и Берлинской академии старинной музыки. Главное произведение вечера — «Коронационная месса» Моцарта. Также будут исполнены Vesperae solennes de Dominica, «Соната послания» и Alma Dei Creatoris. Дирижирует Ховард Арман.

20 мая в 20:00 в частной филармонии «Триумф» в честь шестилетия филармонии состоится клубный концерт московской группы «Хадн дадн» (16+), которая стала популярна в период карантина с песней «Мы сегодня дома».

21 мая в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на документальный фильм «Бернини» (12+), посвящённый великому скульптору.

21 мая Пермский край вновь поддержит ежегодную Всероссийскую акцию «Ночь музеев» (0+), во время которой музеи и галереи по всему региону предложат своим гостям особую программу.

20 и 21 мая с 14:00 до 22:00 Музей предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» приглашает на экспозиции «История пермской нефти», «Эволюция защитной каски», «Всё из нефти», «Безопасность превыше всего», «Завод в миниатюре», «Экология и производство». Также можно будет увидеть нумизматическую выставку и частные коллекции нефтяников, посетить мастер-классы по рисованию нефтью и приять участие в химических опытах. Подробности и запись на сайте музея.

21 мая с 11:00 до 23:00 в Центре городской культуры посетителей ждут DJ-сет от пермских диджеев, выставки «Папины письма», «Линия жизни» и «Детское», еда и напитки от проекта «Чуфальня» и пивоварни «Саботаж». Кроме того, в этот день в центре можно будет сделать татуировки, посетить книжную распродажу от магазина «Пиотровский» и распродажу ЦГК.

21 мая с 12:00 до 23:00 в Пермском автомобильном музее «Ретро-гараж» гости увидят выставку Кирилла Зибницкого «Холст. Масло. Бензин», узнают самые интересные факты об автомобилях 1930-1980 годов, представленных в музее, и увидят действующий макет танка Т-26. Также состоится викторина по правилам пожарной безопасности и мастер-класс по применению порошковых огнетушителей от МЧС, лекция по истории речного транспорта на Каме и многое другое.

21 мая с 15:00 до 23:00 в Пермской Арт-резиденции можно увидеть фильмы о Пермском зверином стиле, посетить лекцию-беседу Наталии Шостиной (12+), а также увидеть выступление театра «Мимикрия» с фрагментами мультимедийного спектакля «Чудо чуди». Также зрителей ждёт проект «Живые листья» (18+), встречи с художниками Юрием Лапшиным и Сергеем Казаковым-Подкиным, с фотохудожником Лейлой Туркиной и участниками фотовыставки Александром Майоровым и Андреем Чумаковым, а также авторская экскурсия по выставке, ответы на вопросы по геологическим экспонатам, разговоры о геологических партиях, сплавах, лыжных и горных походах.

21 мая с 16:00 до 22:00 в Детском музейном центре можно поучаствовать в озеленении улицы Пермской, пройдут музыкальный мастер-класс и турнир по настольным играм. Помимо этого состоится выступление студии «Тишина», домашний театр и сказка на ночь от театра кукол «Карабаска».

21 мая в 17:00, 19:00 и 21:00 сотрудники МУП «Пермгорэлектротранс» проведут экскурсии, посвящённые истории городского транспорта, а также расскажут об особенностях его работы в наши дни. Обязательна предварительная запись по почте getpress2@yandex.ru.

21 мая с 17:00 до 22:00 в музее современного искусства PERMM «Любовь победит печаль» — сотрудники музея вместе со зрителями создадут открытое пространство, где каждый человек сможет свободно выразить свои эмоции в обрядовой форме, придуманной художниками. В программе — экскурсии, творческие мастерские, концерт собирателей прикамского фольклора и большая детская площадка (0+).

21 мая с 18:00 до 21:00 в Историческом парке «Россия — моя история. Пермский край» состоится концерт русской духовной музыки в исполнении Уральского государственного камерного хора Пермской краевой филармонии, костюмированная экскурсия, посвящённая эпохе правления династии Романовых, а также познавательное представление «Бальные традиции».

21 мая с 18:00 до 22:00 в Доме Мешкова представители разных национальных диаспор расскажут о традициях своего народа и проведут несколько творческих мастер-классов. Также посетителей ждёт музыкальная программа и многое другое.

21 мая с 18:00 до 22:00 в Музее пермских древностей пройдут творческие мастер-классы, занятие «Комната открытий. Шкала Мооса» и квест «Записки палеонтолога».

21 мая с 18:00 до 22:00 в Музее пермской артиллерии гостей ждут выставка «Терминатор Т-800: живая память», мастер-класс по поиску информации о погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны, обзорные экскурсии и краеведческое лото «Весь Пермский край».

21 мая с 18:00 до 23:00 в Музее-диораме будут доступны экспозиции «История Мотовилихи в XVIII — начале ХХ вв.» и выставка «Шли эшелоны на фронт», сеансы немого кино, старинное фотоателье и библиотека, а также экскурсии по диораме «Декабрьское вооружённое восстание 1905 года в Мотовилихе» с возможностью побывать в «поддиорамье», куда на обычной экскурсии посетителю вход воспрещён.

21 мая с 18:00 до 23:00 Пермская художественная галерея проведёт «Ночь музеев» сразу на двух площадках — в здании Спасо-Преображенского собора, где находятся основные экспозиции, фонды и выставочные залы, и в здании завода «Телта». Посетителей ждёт серия мини-экскурсий, посвящённых истории формирования коллекции галереи, экскурсии по выставкам и встреча с директором галереи Юлией Тавризян. В здании завода «Телта» пройдут экскурсии по реставрационной мастерской и фондохранилищу. Подробная программа на сайте галереи.

Пермская государственная художественная галерея

22 мая с 12:00 в Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдёт праздник «Никола Вешний» (0+). Гости праздника примут участие в посевных работах, весенних обрядах, играх, хороводах и послушают старинные песни в исполнении певческих коллективов Пермского края. Также состоятся мастер-классы по набойке на ткани и росписи деревянных лошадок — святой Николай почитался как покровитель лошадей.

Пермский краеведческий музей

22 мая в 22:00 на сайте Medici.tv в рамках Международного музыкального фестиваля InClassica 2022 начнётся трансляция концерта Берлинского симфонического оркестра (12+). Дирижёр — Конрад ван Альфен. Пианист — Реми Генье. В программе произведения Шора, Листа и Брамса.

24 мая в 15:00 в Пермском доме народного творчества «Губерния» отметят День славянской письменности и культуры (0+). Зрителей ждут четыре основных направления: мастер-классы от народных мастеров Пермского края «Пермская диковинка», выставка редких книг «Прикосновение к слову», интеллектуальная игра «Битва умов. Аз да буки избавляют от скуки», а также концертная программа «В начале было слово…».

До 25 мая в киноцентре «Премьер» проходит ретроспектива фильмов Джима Джармуша — одного из самых известный независимых американских режиссёров, который сочетает увлечение панк-роком, японским кинематографом и андеграундными поэтами. Зрителей ждут сборник из 11 чёрно-белых короткометражных фильмов «Кофе и сигареты» (16+) и история древних вампиров Адама и Евы «Выживут только любовники».

До 24 июня в Пермской краевой библиотеке им. Горького проходит книжная выставка «Пётр Великий. К 350-летию со дня рождения первого императора России» (6+). Читатели увидят популярные издания XVII — начала XX веков, раскрывающие образ Петра. В числе интересных экспонатов специалисты выделяют «Три века. Россия от Смуты до нашего времени» 1913 года; произведение русского историка Александра Кизеветтера; книгу Сергея Князькова «Пётр Великий и его современники за границей» и многие другие.

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