Рузанна Баталина корреспондент Ночь музеев-2022 В Перми впервые после начала пандемии коронавируса «Ночь музеев» пройдёт в «живом» формате Поделиться Твитнуть

Пермский край вновь поддержит ежегодную Всероссийскую акцию «Ночь музеев» (0+), во время которой музеи и галереи по всему региону предложат своим гостям особую программу. В афише — специальные события, тематические экскурсии, концерты, квесты, мастер-классы, лекции и многое другое.

Впервые акция в Пермской художественной галерее пройдёт сразу на двух площадках — в здании Спасо-Преображенского собора, где находятся основные экспозиции, фонды и выставочные залы, и в здании завода «Телта» на ул. Окулова, 75, где с начала 2022 года располагаются реставрационные мастерские и временные фонды для части коллекции.

В здании Спасо-Преображенского собора посетителей ждёт серия мини-экскурсий, посвящённых истории формирования коллекции галереи, которой в ноябре 2022 года исполнится 100 лет, объединённые темой «История экспонатов: откуда что взялось». В их числе — рассказы о том, как собиралась коллекция «пермских богов», истории о портретах Строгановых, работах Айвазовского, Фалька, дарах братьев Сведомских и Владимира Плотникова, династиях художников Верещагиных и другие. Пройдут экскурсии по выставкам «Жак Калло — гравер эпохи мушкетеров», «Книгу сию беречь, как драгоценность» и «Вокруг скульптуры», состоится встреча с директором галереи Юлией Тавризян.

Пермская государственная художественная галерея

В здании завода «Телта» пройдут экскурсии по реставрационной мастерской и фондохранилищу. Участники экскурсий в числе первых зрителей увидят фонды, узнают, для чего галерее нужны дополнительные площади и как они будут использоваться, а также познакомятся с реставраторами и их деятельностью. Для участия в экскурсиях на «Телте» необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность, так как здание относится к режимным объектам.

Пермская художественная галерея, 21 мая с 18:00 до 23:00

Команда музея PERMM вместе со зрителями создаст открытое пространство, где каждый человек сможет свободно выразить свои эмоции в обрядовой форме, придуманной художниками. В рамках программы «Любовь победит печаль» (12+) у зрителей появится шанс взглянуть на выставку «Она была красива, как русский пейзаж» новым взглядом. Две группы художников — «Дальневосточные разлучницы» и «Нежные бабы» — встречаются и исследуют тему пейзажа, при этом каждая группа использует пейзаж как фон для переживания сложной истории и разных эмоций.

В программе — творческие мастерские нон-стоп, концерт собирателей прикамского фольклора и большая детская площадка (0+).

Музей современного искусства PERMM, 21 мая с 17:00

В Доме Мешкова представители национальных диаспор Перми расскажут о традициях своего народа, научат, как изготовить русский накосник (украшение для косы), еврейское украшение-амулет в форме открытой ладони «Хáмса» и немецкое традиционное ожерелье. Об украшениях народов России расскажет также новая выставка музея «Украшение женщины — красота мира. Женские украшения из собрания Российского этнографического музея (Санкт-Петербург)». Национальные творческие коллективы исполнят песни и танцы. Завершением вечера станет выступление кавер-группы «Luckys» на террасе Дома Мешкова.

Пермский краеведческий музей, Дом Мешкова, 21 мая с 18:00 до 22:00

В «Музее-диораме» для гостей будут доступны экспозиции «История Мотовилихи в XVIII — начале ХХ вв.» и выставка «Шли эшелоны на фронт». В интерактивном зале «Чайная-читальня» зрителей ждут сеансы немого кино, откроется старинное фотоателье и библиотека, будет организовано чаепитие. Гвоздём программы станут экскурсии по диораме «Декабрьское вооружённое восстание 1905 года в Мотовилихе» с рассказом о том, кто и как писал живописное полотно, как его реставрируют, и с возможностью побывать в «поддиорамье», куда на обычной экскурсии посетителю вход воспрещён.

Музей-диорама, 21 мая с 18:00 до 23:00

В Центре городской культуры в этот день посетителей ждут несколько выставок: «Папины письма» — свидетельства сталинской эпохи: письма, рисунки, придуманные рассказы и сказки арестованных в 1930-40-е годы родителей из разных лагерей ГУЛАГа, а также специальный проект художницы Марии Иннокентьевой — инсталляция «Линия жизни». Проект «Линия жизни» был представлен в рамках IV Московской биеннале молодого искусства в Музее ГУЛАГ в августе 2014 года. Также посетители увидят выставку двух пермских молодых художниц — О Лучик и Оксаны К «Детское».

Центр городской культуры, 21 мая с 11:00 до 22:00

В «Ретро-гараже» гости увидят выставку Кирилла Зибницкого «Холст. Масло. Бензин», узнают самые интересные факты об автомобилях 1930-1980 годов, представленных в музее, увидят действующий макет танка Т-26 и пообщаются с его создателем Сергеем Ерофеевым. Состоится викторина по правилам пожарной безопасности и мастер-класс по применению порошковых огнетушителей от МЧС, лекция по истории речного транспорта на Каме и многое другое.

Пермский автомобильный музей «Ретро-гараж», 21 мая с 12:00 до 23:00

Музей пермской артиллерии приглашает на выставку «Терминатор Т-800: живая память», посвящённую лауреату Государственной премии СССР, ветерану завода Николаю Федоровичу Осиповичу. Изюминкой выставки станет Терминатор Т-800 по имени Джон Генри — программно-аппаратная платформа, созданная внуком Николая Фёдоровича Александром Осиповичем. Недавно ему удалось создать у робота имитацию сознания дедушки, которого не стало несколько лет назад. Кроме того, состоится мастер-класс по поиску информации о погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны, пройдут обзорные экскурсии и краеведческое лото «Весь Пермский край».

Музей пермской артиллерии, 21 мая с 18:00 до 22:00

В Пермской Арт-резиденции можно будет увидеть фильмы о Пермском зверином стиле, посетить лекцию-беседу Наталии Шостиной (12+), а также увидеть выступление театра «Мимикрия» с фрагментами мультимедийного спектакля «Чудо чуди». Перформанс сопровождает живая музыка композитора Эдуарда Андриянова и видеоинсталляции VJ N.E.R.P.A. Также зрителей ждёт проект «Живые листья» (18+) — творческий микс электронной музыки, видеоарта, танца и чайной церемонии.

Фото: Наталья Шостина

В рамках акции состоятся встречи с художниками Юрием Лапшиным и Сергеем Казаковым-Подкиным, с фотохудожником Лейлой Туркиной и с участниками фотовыставки Александром Майоровым и Андреем Чумаковым, а также авторские экскурсии по выставкам.

Пермская Арт-резиденция, 21 мая с 15:00 до 23:00

Этот год — юбилейный для двух исследователей пермского геологического периода — Петра Чудинова (100 лет) и Родерика Мёрчисона (230 лет), поэтому программа акции (6+) в Музее пермских древностей посвящается пермскому периоду.

Участников ждут творческие мастер-классы, занятие «Комната открытий. Шкала Мооса» и квест «Записки палеонтолога».

Музей пермских древностей, с 18:00 до 22:00

В Историческом парке «Россия — моя история» программа акции приурочена к 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I (6+). Гости парка познакомятся с разными сторонами жизни в допетровскую и петровскую эпохи. Состоится концерт русской духовной музыки в исполнении Уральского государственного камерного хора Пермской краевой филармонии, костюмированная экскурсия, посвящённая эпохе правления династии Романовых, во время которой участники узнают о начальном периоде истории Перми, развитии Егошихинского завода и жизни его населения, а также познавательное представление «Бальные традиции»: зрители перенесутся в атмосферу балов конца XVIII — начала XIX века, узнают о бальных традициях и попытаются освоить язык веера.

Исторический парк «Россия — моя история. Пермский край», 21 мая с 18:00 до 21:00

Большая программа ждёт посетителей Детского музейного центра. Там можно будет поучаствовать в озеленении улицы Пермской, посетить музыкальный мастер-класс и турнир по настольным играм. Помимо этого состоится выступление студии «Тишина», домашний театр и сказка на ночь от театра кукол «Карабаска».

Детский музейный центр, с 16:00 до 22:00

Как всегда, Музейная ночь предоставляет редкую возможность посетить музеи предприятий, обычно закрытые для случайных посетителей.

«Пермгорэлектротранс» приглашает на экскурсии в уличный музей электротранспорта «Музей*Т»

Во время экскурсии можно ознакомиться с масштабной исторической схемой электротранспорта, посетить ретро-трамвай КТМ-1 и грузовой ретро-троллейбус КТГ-2, почувствовать себя водителем раритетной техники.

ул. Уральская, 108 а

Музей предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» проводит свою «Ночь»… на день раньше других музеев — 20 мая и приглашает посмотреть экспозиции «История пермской нефти», «Эволюция защитной каски», «Всё из нефти», «Безопасность превыше всего», «Завод в миниатюре», «Экология и производство», ознакомиться с нумизматической выставкой и частными коллекциями нефтяников, посетить мастер-классы по рисованию нефтью и приять участие в химических опытах. Будет работать фотозона. Каждый час стартуют пешеходные экскурсии «Нефтяная линия Перми».

Ул. Мира, 21, 20 мая, 17:00 — 22.00, пешеходные экскурсии с 16:00, предварительная запись по телефону +79194796321

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